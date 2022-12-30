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Удивитесь, сколько потратила на наряды Меган Маркл, которая жаловалась на недостаток денег

30 декабря 2022 17:45
Удивитесь, сколько потратила на наряды Меган Маркл, которая жаловалась на недостаток денег

Герцогиня поразила нескромностью.

Только недавно в автобиографическом сериале «Гарри и Меган» Маркл рассказывала о недостатках жизни в королевской семье. Оказалось, что пара не могла похвастаться шикарными условиями — им пришлось жить в довольно скромном особняке и рассчитывать на ограниченный бюджет. Но последнее утверждение уже подвергли сомнению.

В Сети обратили внимание на стоимость нарядов герцогини Сассекской. Оказалось, что ее аппетиты растут с каждым годом. В 2020 году гардероб Меган стоил 55 тысяч долларов, на следующий год — уже 70 тысяч, а по итогам этого — рекордные 95 тысяч.

В отличие от жены принца Уильяма Кейт Миддлтон, Меган не любит носить вещи из масс-маркета, предпочитая одежду премиум-брендов. Например, в Гааге на Играх Непокоренных она выгуливала образ от «Валентино» за 6 тысяч долларов. На платиновый юбилей Королевы Маркл выбрала наряд от «Диор», а для ужина с мужем в ресторане Нью-Йорка после его речи в ООН — комплект почти за 10 тысяч долларов. «Армани», «Маноло Бланик», «Луи Виттон» — Меган не экономит на покупках, выбирая из ассортимента исключительно популярных модных домов.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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