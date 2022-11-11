Удивитесь, с кого списали жалкого Паниковского в «Золотом теленке»: это не мужчина

Михаил Паниковский стал одним из самых запоминающихся героев романа «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Читатели никогда не скрывали, как сильно им не нравится мелкий преступник, но мало кто из них догадывался, кто же стал его прообразом.

Дело в том, что в самом начале 20 века Одесса считалась одной из криминальных столиц. И среди прочих банд там промышляла группировка пани Микалины Ковской, которая отличалась своей жестокостью. И именно этой женщиной писатели вдохновлялись, придумывая образ Паниковского.

Например, у ее банды существовал тайный язык, на котором цель ограбления называли gęś, что в переводе с польского означало «гусь». Отсюда и любовь героя книги к гусям, которых он постоянно крал. Еще одна общая деталь связана со зрением. Так, в 1916 году во время ограбления поезда взорвалась цистерна с хлором. Из-за этого Ковская потеряла зрение, что писатели тоже перенесли в книгу: Паниковский долгое время притворялся слепым.

Включить же преступницу в свою книгу Ильф и Петров решили далеко не просто так. Как оказалось, сестра Петрова погибла в перестрелке, которую организовали бандиты пани Ковской. А Ильф в юности сам хотел вступить в ее преступную группировку, но она ему отказала, ведь будущий писатель не знал польский, что его очень оскорбило.