Удивитесь, но за успехом фильма «Любовь и голуби» стоит не Меньшов: имя создателя уже все забыли

Фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби» стал классикой советского кинематографа. Но едва ли люди узнали бы эту картину, если бы не театр «Современник». Именно на его сцене впервые прозвучали знаменитые слова «Людк, а, Людк!». Среди зрителей постановки оказался и Владимир Меньшов. Мэтр был так покорен этой историей, что через пару лет взялся ее экранизировать.

Актерский состав у пьесы был блестящий. Главные роли исполнили Нина Дорошина и Геннадий Фролов. Актрису пригласили играть брошенную жену и в кино.

Режиссером спектакля стал Валерий Фокин, известный в театральных кругах постановщик.

Задолго до выхода проекта Владимира Меньшова на большие экраны зрители уже полюбили и вовсю цитировали постановку «Любовь и голуби». Особенно запоминались меткие фразочки Нины Дорошиной. Возможно, именно поэтому режиссер и позвал актрису в свой фильм — никого другого в этой роли представить было невозможно.