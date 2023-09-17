Удивитесь, но вы понимали песню «Чита-Маргарита» неправильно: грузины всех запутали
Знаменитая мелодия посвящена совсем не возлюбленной героя.
Лирическая комедия «Мимино» увидела свет в 1977 году. Зрители всего СССР были в восторге от истории пилота Валико Мизандари в исполнении Вахтанга Кикабидзе. А больше всего им запомнилась главная композиция фильма «Чито-гврито», также известная как «Чита-Маргарита».
Слушатели были в восторге от легкой грузинской мелодии, которая после премьеры фильма звучала на всех застольях. При этом далеко не все понимали, о чем именно поет главный герой. И некоторые зрители были уверены, что Валико посвящает композицию некой Маргарите.
На самом же деле, как пишет Дзен-канал «Музыка. История, открытия, мифы», песня рассказывает о родных местах лирического героя. А «чито-гврито» переводится как «птичка-невеличка».
А весь первый куплет песни переводится так: «Как же не петь мне — небо бессонно, ирис в долине, В счастье и в горе песня поддержит и не покинет».