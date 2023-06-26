Удивитесь, но в СССР проводили «ДНК-тесты»: их результаты шокируют

Сегодня факт отцовства легко установить с помощью ДНК-теста. Так была поставлена точка в вопросе родства между Александром Абдуловым и его непризнанным сыном Александром Ковалем. Но этот точный метод существовал не всегда. В СССР были свои способы проверки отцовства — современников они повергнут в шок.

В начале 40-х «ДНК-тест» проводили так. У ребенка и предполагаемого отца брали кровь и смотрели, совпадают ли группы. Если нет, то мужчина освобождался от ответственности. В спорных же ситуациях обращались к свидетелям. То есть любая соседка могла поведать общественности все, что ей взбрело в голову или просто показалось. В результате могли оклеветать любую женщину из чувства мести, завести или обиды.

Был еще один способ проверки отцовства — метод внешнего сравнения мужчины и его возможного ребенка. Понятно, что сходство формы носа, цвета глаз и волос нельзя считать доказательством, но люди выкручивались как могли.

Все это приводило к бардаку и самым непредсказуемым результатам. Некоторые мужчины могли воспитывать чужого ребенка, а другие отказывались от родных детей. И все из-за «показаний» свидетелей или недостаточного внешнего сходства с чадом.