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Удивитесь, но в СССР проводили «ДНК-тесты»: их результаты шокируют

26 июня 2023 19:30
Удивитесь, но в СССР проводили «ДНК-тесты»: их результаты шокируют

Приходилось выкручиваться доступными методами.

Сегодня факт отцовства легко установить с помощью ДНК-теста. Так была поставлена точка в вопросе родства между Александром Абдуловым и его непризнанным сыном Александром Ковалем. Но этот точный метод существовал не всегда. В СССР были свои способы проверки отцовства — современников они повергнут в шок.

В начале 40-х «ДНК-тест» проводили так. У ребенка и предполагаемого отца брали кровь и смотрели, совпадают ли группы. Если нет, то мужчина освобождался от ответственности. В спорных же ситуациях обращались к свидетелям. То есть любая соседка могла поведать общественности все, что ей взбрело в голову или просто показалось. В результате могли оклеветать любую женщину из чувства мести, завести или обиды.

Был еще один способ проверки отцовства — метод внешнего сравнения мужчины и его возможного ребенка. Понятно, что сходство формы носа, цвета глаз и волос нельзя считать доказательством, но люди выкручивались как могли.

Все это приводило к бардаку и самым непредсказуемым результатам. Некоторые мужчины могли воспитывать чужого ребенка, а другие отказывались от родных детей. И все из-за «показаний» свидетелей или недостаточного внешнего сходства с чадом.

Фото: кадр из фильма «Карнавал», социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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