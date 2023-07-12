Удивитесь, но культовой фразы в «Титанике» могло не быть: ее знают все

Эпическая драма «Титаник» разошлась на цитаты буквально сразу после премьеры. И сегодня фразы из фильма прекрасно знают во всем мире. Трудно поверить, но одной из них могло и не быть в этой оскароносной картине.

Речь идет о легендарной фразе Джека Доусона, которую он выкрикнул, стоя на носу корабля: «Я король мира!» Восклицания изначально не было в сценарии. Его сочинил режиссер Джеймс Кэмерон уже во время съемочного процесса. Однако он долго не мог придумать, куда же вставить эту фразу.

Во время съемок той самой сцены на носу корабля возникли проблемы. Режиссера не устраивал результат, и тогда он предложил ДиКаприо выкрикнуть эту фразу, раскинув руки в стороны. Лео сделал все, как просил Кэмерон. Так на свет появилась легендарная сцена, навсегда вошедшая в историю кино.

Когда режиссер получал заветного «Оскара» за свое детище, он произнес эту фразу со сцены. А позднее эпизод был спародирован в комедии «Очень страшное кино»: реплику Джека выкрикивает темнокожий персонаж, которого везут на корабле.