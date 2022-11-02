Удивитесь, кто озвучил ту самую Шапокляк: он наводил ужас на студентов

Впервые приключения крокодила Гены и Чебурашки зрители увидели в 1969 году. Мультфильм мгновенно стал хитом, а цитаты любимых героев — крылатыми выражениями. При этом поклонники не подозревали, какой артист скрывался за образом старухи Шапокляк.

Как оказалось, голос главной злодейке подарил Владимир Раутбарт. Талантливый артист любил ставить себе вызовы и экспериментировать, поэтому согласился на предложение Романа Качанова и Эдуарда Успенского поучаствовать в детской истории.

Зрители же не догадывались, что прекрасно знают актера, голосом которого говорит Шапокляк. Дело в том, что за несколько лет до мультфильма Раутбарт снялся у Леонида Гайдая в «Операции „Ы“». Он воплотил роль профессора в новелле «Наваждение» и сразу же стал легендой среди советских студентов.

К сожалению, больше артисту не удалось блеснуть талантом. В возрасте 40 лет он скончался от разрыва аорты после работы над мультфильмом.