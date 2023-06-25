Удивитесь, какие фамилии на Руси носили лишь дворяне: возможно, и ваша попала в список
Правду о происхождении узнать гораздо легче, чем многие думали.
Существует множество способов благодаря которым человек может узнать свою родословную. Сегодня люди сдают анализы, специальные тесты и даже проводят целые исследования часы напролет засиживаясь в библиотеках. Однако правду о своих предках можно узнать гораздо быстрее. Стоит всего лишь заглянуть в паспорт.
Именно фамилия многое говорит о происхождение и по ней легко определить к какому сословию принадлежали праотцы. К примеру Залесские, Ельницкие, Юрьевские и Бородаевские точно были дворянами. Своё родовое имя они получили по названию поместий к которому добавлялись —ские или —цкие.
Простым свидетельством высокого положения предков также служат двойные фамилии.
Влиятельные семьи заключали равные браки благодаря чему появлялись Суворовы-Рымникские, Мусины-Пушкины и другие.
Довольно часто дворян можно было определить по суффиксу —ин в фамилии. Хотя подобное встречалось и среди обычных крестьян.