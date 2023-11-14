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Удивитесь, какие фамилии на Руси давали татарским детям: может, и ваша в списке

14 ноября 2023 12:30
Удивитесь, какие фамилии на Руси давали татарским детям: может, и ваша в списке

Узнайте больше о своих предках.

Татары являются вторым по численности народом России. В стране проживают несколько миллионов представителей этой национальности. Неудивительно, что у многих россиян есть татарские корни. Найди у себя татарских предков легко: стоит внимательно посмотреть на собственную фамилию.

Традиционно к представителям народа относят Зариповых, Каримовых, Сафиных, Валеевых, Гариповых и других. Однако есть пласт татарских фамилий, которые уже давно не ассоциируются с этим народом. Их давали татарским дворянам, а вот земледельцев так называли редко.

Речь идет про Ахматовых, Булгаковых, Карамзиных, Кудиновых и Юсуповых. Все эти фамилии впоследствии прославили выдающиеся писатели, поэты и деятели культуры. Люди, которых зовут именно так, явно имеют аристократические татарские корни и могут гордиться своим происхождением.

Фото: Кадр из фильма «Чингисхан. Великий монгол» (2007)
Алла Новикова
Алла Новикова
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