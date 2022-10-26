Сложно поверить своим глазам: как в реальной жизни одевается Нигяр из «Великолепного века» (фото)

У актрисы мало общего со своей героиней.

Филиз Ахмет обрела популярность благодаря роли Нигяр Калфу — служанки, которой удалось стать любовницей Ибрагима-паши. Зрители увлеченно наблюдали за судьбой героини, а особенно ценили ее эффектные платья, которые только подчеркивали красоту артистки. Многие поклонники были уверены, что Ахмет и в жизни одевается подобным образом, настолько привлекательно она выглядит женственных нарядах. Однако, как оказалось, знаменитость предпочитает совершенно другой стиль в одежде.

Судя по социальным сетям артистки, ее любимые вещи — джинсы и обычные футболки. Именно эту одежду Ахмет надевает практически по любому поводу и делает исключения лишь для торжественных мероприятий, но и в этих случаях отдает предпочтение весьма лаконичным платьям.

Как отмечают подписчики, подобный стиль не умаляет красоту артистки. В комментариях можно увидеть множество комплиментов от преданных поклонников, которые признают Ахмет одной из самых харизматичных актрис Турции.