Удивитесь: главным злодеем «Великолепного века» был не тот, о ком вы думали

Турецкий сериал «Великолепный век» может похвастаться колоритными персонажами, которые вызывают у зрителей противоречивые чувства. Но не обошлось и без традиционного деления на плохих и хороших.

Одни поклонники называли истинным злом Ибрагима, другие — Валиде. Но есть и альтернативное мнение на этот счет, которое шокирует фанатов сериала. Многие склоняются к тому, что главной злодейкой саги является Хюррем, любимая жена Сулеймана.

По их словам, в третьем сезоне героиня ради своей выгоды начала жертвовать счастьем детей. Она выдала дочь за Рустема, который был на стороне Хасеки. Михримах-султан противилась этому браку, но мать это не проняло. В итоге дочь стала глубоко несчастной женщиной.

Смерть Джихангира, по мнению ненавистников Хюррем, тоже ее вина. Она вела интриги против Мустафы, невзирая на то, что его обожал ее младший наследник. После этого сын Хюррем был сломлен от горя. За это жизнь наказала героиню большим несчастьем.