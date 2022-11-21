Удивитесь, где впервые сыграла Меган Маркл: при чем тут «Санта-Барбара»

До того, как стать супругой принца Гарри, Меган Маркл активно развивала свою актерскую карьеру. Она приняла участие в нескольких шоу, главным из которых стал юридический сериал «Форс-мажоры». При этом мало кто из поклонников догадывается, какой проект стал самым первым для артистки.

Так, в 2002 году начинающая актриса появилась в одном из эпизодов самого продолжительного сериала США «Главный госпиталь». Она исполнила роль медсестры, появившись сразу в двух мизансценах и покорив зрителей своей харизмой.

В первом появлении Маркл на телевидении ее поддерживали настоящие звезды экрана. Вместе с ней в эпизоде снялись Эй Мартинез и Нэнси Ли Гран, исполнившие роли Круза Кастильо и Джулии Уэйнрайт-Кэпвелл в культовой «Санта-Барбаре».

Популярный сериал и помощь опытных коллег помогли артистке. После этого она появлялась в сериалах «Касл», «Грань», а также в комедийном фильме «Несносные боссы» и других. В 2011 же она оказалась на съемочной площадке «Форс-мажоров», где, как утверждают СМИ, уже получала по 50 000 долларов за серию.