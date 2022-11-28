Удивитесь, что англичане на самом деле думают о советском Шерлоке Холмсе

Советская экранизация романов Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе впервые оказалась на экранах в конце 70-х. Телефильм мгновенно стал настоящим хитом в СССР, однако англичане, как оказалось, не остались в восторге от классики кино СССР.

Как отмечают зрители Туманного Альбиона, Василию Ливанову и Виталию Соломину удалось показать блестящий дуэт. Артисты смогли отлично передать характеры легендарных персонажей, однако им не удалось показать самый лучший дуэт, несмотря на восторженные отзывы советских зрителей.

«Конечно, не caмый лyчший Шерлок Холмс из увиденных по ТВ в разное время», «Очeнь хороший, однако не самый лучший», — пишут пользователи Сети.

При этом англичан не убедил и почетный орден Британской империи, который королева вручила Ливанову исключительно за прекрасное воплощение знаменитого персонажа на экране.

Как уверены пользователи Сети, причин этому может быть несколько. Во-первых, все серии проекта не транслировались на британском телевидении. Во-вторых, национальная гордость, как считают многие, не позволяет зрителям по достоинству оценить игру иностранного актера.