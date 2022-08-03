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Удивительные запросы: вот что Шатунов просил доставлять в гримерку на гастролях

3 августа 2022 11:05
Удивительные запросы: вот что Шатунов просил доставлять в гримерку на гастролях

Певец был очень скромным человеком.

Райдеры звезд шоу-бизнеса давно стали предметом горячих обсуждений фанатов. Поклонники с любопытством просматривают списки предпочтений любимых музыкантов, поражаясь объемам некоторых требований. Но находились и те артисты, которые удивляли скромными запросами. Так, на днях стало известно, что именно Шатунов при жизни просил доставлять в гримерку на гастролях.

Как оказалось, по части условий для работы певец был довольно непритязательным. Он просил лишь, чтобы в его гостиничном номере всегда были приготовлены бутерброды, чай, кофе и минеральная вода. Директор артиста Аркадий Кудряшов рассказал «Аргументам и Фактам», что Юрий даже в пятизвездочном отеле по утрам прибирал в номере и заправлял кровать. И в одежде Шатунов предпочитал обходиться без ярких цветов и дорогих брендов.

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Надо сказать, далеко не все музыканты отличаются такой стеснительностью. Например, Дима Билан не будет выступать, если ему не обеспечат необходимое число телохранителей, дорогой автомобиль и ВИП-зал в аэропорту. А Ксения Собчак прописала в райдере обязательный массажный стол.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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