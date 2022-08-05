Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Удивительные запросы: вот что Киркоров требует в гримерку на гастролях

Удивительные запросы: вот что Киркоров требует в гримерку на гастролях

5 августа 2022 11:50
Удивительные запросы: вот что Киркоров требует в гримерку на гастролях

Певец не стесняется своих предпочтений.

Филипп Киркоров требует предоставить ему «Кока-Колу» в гримерку перед выступлением. Отсутствие напитка может вывести артиста из себя.

Прославленный музыкант уже долгие годы считается одним из самых известных исполнителей отечественного шоу-бизнеса. Киркоров объездил с гастрольными турами не только всю Россию, но и ближайшие страны. При этом, как оказалось, он весьма скромен в своих запросах и не позволяет себе требовать от организаторов шокирующие райдеры.

Как рассказал продюсер Дмитрий Ашуров, единственное, что всегда должно быть в номере артиста перед его выступлением — Coca-Cola, без которой музыкант может даже отказаться выступать.

«Для него это самое важное в райдере. Если ее не будет, то он будет очень зол», — цитирует слова знаменитости портал Blitz.plus.

В остальном же, как отмечает собеседник издания, запросы Киркорова весьма понятны, логичны и просты — на удивление для артиста столь высокой степени востребованности. Киркорову всегда необходима просторная гримерка, а также хорошая машина в сопровождении и люксовый номер в отеле.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Помните шоу «Последний герой»? Вот что стало с самой красивой участницей Помните шоу «Последний герой»? Вот что стало с самой красивой участницей Читать далее 6 августа 2022
Как еще могла закончиться «Операция «Ы»: никогда не угадаете Как еще могла закончиться «Операция «Ы»: никогда не угадаете Читать далее 6 августа 2022
«Аномальной» связи Пугачевой и Галкина нашел объяснение психолог «Аномальной» связи Пугачевой и Галкина нашел объяснение психолог Читать далее 6 августа 2022
В Америке над такими издеваются: иностранец разнес дом Аллегровой В Америке над такими издеваются: иностранец разнес дом Аллегровой Читать далее 6 августа 2022
7 вопиющих киноляпов в «Основание: Осман», за которые стыдно историкам 7 вопиющих киноляпов в «Основание: Осман», за которые стыдно историкам Читать далее 6 августа 2022
Поиздевался и ушел: вот кто выставил судей «Голоса» на посмешище Поиздевался и ушел: вот кто выставил судей «Голоса» на посмешище Читать далее 6 августа 2022
Высокомерный деспот: историки сорвали маску с Мустафы из «Великолепного века» Высокомерный деспот: историки сорвали маску с Мустафы из «Великолепного века» Читать далее 6 августа 2022
Ахнете: 7 фанатских теорий о «Гарри Поттере», которые раскроют вам глаза Ахнете: 7 фанатских теорий о «Гарри Поттере», которые раскроют вам глаза Читать далее 6 августа 2022
Тест: Хватит ли ваших знаний, чтобы окончить 6 класс? Тест: Хватит ли ваших знаний, чтобы окончить 6 класс? Читать далее 6 августа 2022
Врут в глаза: этим 4 знакам зодиака никогда нельзя верить Врут в глаза: этим 4 знакам зодиака никогда нельзя верить Читать далее 6 августа 2022
Related video