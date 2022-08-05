Удивительные запросы: вот что Киркоров требует в гримерку на гастролях

Филипп Киркоров требует предоставить ему «Кока-Колу» в гримерку перед выступлением. Отсутствие напитка может вывести артиста из себя.

Прославленный музыкант уже долгие годы считается одним из самых известных исполнителей отечественного шоу-бизнеса. Киркоров объездил с гастрольными турами не только всю Россию, но и ближайшие страны. При этом, как оказалось, он весьма скромен в своих запросах и не позволяет себе требовать от организаторов шокирующие райдеры.

Как рассказал продюсер Дмитрий Ашуров, единственное, что всегда должно быть в номере артиста перед его выступлением — Coca-Cola, без которой музыкант может даже отказаться выступать.

«Для него это самое важное в райдере. Если ее не будет, то он будет очень зол», — цитирует слова знаменитости портал Blitz.plus.

В остальном же, как отмечает собеседник издания, запросы Киркорова весьма понятны, логичны и просты — на удивление для артиста столь высокой степени востребованности. Киркорову всегда необходима просторная гримерка, а также хорошая машина в сопровождении и люксовый номер в отеле.