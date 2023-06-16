Удивительную деталь в «Операции "Ы"» пропустили даже заядлые киноманы: внимание на дом сторожа

Достоверность является важной составляющей любого фильма. Поэтому костюмам и декорациям нередко уделяют больше внимания, чем подбору актеров. Однако порой даже опытные профессионалы упускают из вида весьма важные детали.

Так, в культовой комедии Гайдая «Операция „Ы“» лишь самые внимательные зрители заметили несостыковку в одной из сцен. Когда Шурик врывается к Марии Ивановне, на заднем фоне стоит новый черно-белый «Рубин 102». Во время съемок это была самая последняя модель, о которой многие граждане могли только мечтать. К тому же телевизор в лакированном корпусе позволял не только смотреть передачи, но и слушать радио, что было весьма практично.

В фильме этот красавец появляется лишь в доме милой старушки, которая работает обычным сторожем склада. Интерьер жилища нельзя назвать роскошным, поэтому новомодный телевизор и выбивается из общей обстановки.