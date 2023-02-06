Удивительное преображение: что стало с россиянкой из шоу Малахова, весившей 23 кг

Под влиянием модных журналов екатеринбурженка Ксения Бубенко из симпатичной Дюймовочки превратилась в скелетообразное существо. Параметры в 48 килограммов при росте 158 сантиметров (чем не золотой стандарт?) девушку не устраивали. Ксения изводила себя всевозможными диетами. Так она довела свой вес до ужасающих 23 килограммов. В программе Андрея Малахова она признавалась, что почти не чувствует конечностей, а жизнь стала невыносимой.

Благодаря помощи специалистов уже через три года Дюймовочка из Екатеринбурга перестала походить на жуткую версию Твигги. Преобразившаяся Бубенко появилась в программе «Давай поженимся!».

Сегодня бывшая фанатка гламурных трендов окончательно избавилась от своего недуга и выглядит цветущей симпатичной девушкой. Ксения работает в салоне красоты, путешествует и проводит время с семьей.