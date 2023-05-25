Удивительно похожи на деда: Шукшина перестала прятать сыновей со странными именами

Мария Шукшина не любит выставлять напоказ личную жизнь. Обычно актриса предпочитает скрывать от поклонников своих детей, но, как говорится, правила существуют, чтобы их нарушать.

Знаменитость перестала прятать младших сыновей, которых назвала довольно странными именами. В социальных сетях артистки есть фотография, на которой можно увидеть повзрослевших близнецов Фому и Фоку. Их Шукшина родила в своем четвертом браке с предпринимателем Борисом Вишняковым.

Внешность звездных наследников поразит любого. Братья, которые в июле отметят 18-летие, удивительно похожи на своего прославленного деда — Василия Шукшина. Правда, идти по его стопам вряд ли собираются.

Актриса похвасталась тем, что ее наследники учатся без троек и активно занимаются боксом. Близнецы последовали примеру старшего брата Макара, который сумел получить медаль на боксерском турнире.