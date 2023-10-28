Удивительно, но штрихкод на шее Прилучного удалось «пробить»: вот какой товар вылез на экране

Сегодня Павел Прилучный является одним из наиболее востребованных актеров отечественного кино. Брутального мачо знает вся страна. Неотъемлемая часть образа артиста — это татуировка на шее в виде штрихкода. Необычная деталь не дает покоя поклонникам уже который год. Завесу тайны приоткрыли на «Шоу Воли».

Прилучный пришел к известному комику, который тоже заинтересовался странной татушкой. Однако Павел Воля не стал мучить гостя расспросами, а вместо этого «просканировал» код. Оказывается, все это время на шее Павла Прилучного были пятикилограммовые кабачки за 380 рублей.

Правда, раскрытие тайны оказалось не более, чем шуткой. На самом деле наколка появилась в 2009 году, когда актер исполнял одну из главных ролей в боевике «На игре». Прилучный опасался, что гримеры не смогут каждый день наносить ему ровный рисунок на шею, поэтому взял инициативу в свои руки. Теперь на съемках фильмов отметину тщательно замазывают, поэтому звезде пришлось не раз пожалеть о своем решении.