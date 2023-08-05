На отца совсем не похожи: не поверите глазам, увидев сыновей Александра Гордона (фото)

В родстве звезды и его наследников усомнились.

Личная жизнь Александра Гордона выдалась бурной. Телеведущий и актер успел стать многодетным отцом. У знаменитости есть две дочери и два сына. Не так давно мальчики оказались в центре всеобщего внимания.

Мать звездных наследников — четвертая жена Гордона Нозанин Абдулвасиева. После развода с ней Гордон принимает активное участие в жизни маленьких Александра и Федора. Сам артист сыновей предпочитает не показывать, а вот его бывшая жена ранее поделилась в социальных сетях редкими кадрами с мальчиками.

Увидев снимки, интернет-пользователи были удивлены тем, что братья совсем не похожи на своего знаменитого отца. Оба жгучие брюнеты, от которых невозможно отвести взгляд.

«Гордон точно их отец?» — задался вопросом один из подписчиков.

Остальные же осыпали детей телеведущего комплиментами.