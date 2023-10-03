Удивительно: цыгане были в ужасе от этих сцен в фильме «Табор уходит в небо»

Фильм Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо» до сих пор остается одной из самых популярных советских картин. Ее приобрели более сотни стран — такого результата не удалось достичь больше ни одной ленте в СССР.

Еще во время работы над сценарием режиссер знал, что главные роли в фильме сыграют молдоване Светлана Тома и Григоре Григориу. Этих артистов Лотяну хорошо знал и уже работал с ними прежде. А настоящие ни за что не смогли бы сыграть Раду.

Дело в том, что некоторые сцены оказались для них совершенно неприемлемыми. Так, в одном из эпизодов девушка предстает перед конокрадом Лойко полуобнаженной. Такое для незамужней цыганки недопустимо. Не стали бы они и высмеивать мужчину на глазах у всех, как это делала Рада.

Режиссер отлично изучил нравы в таборах, поэтому заранее знал, что придуманную им роль сможет сыграть только не цыганка.