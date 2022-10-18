Удивительно, что не озлобились на СССР: участь сценаристов «Экипажа» потрясет

Валерий Фрид и Юлий Дунский прославились как одни из самых талантливых и плодовитых сценаристов СССР. Вместе они создали такие фильмы, как «Гори, гори, моя звезда», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», а также «Экипаж». При этом мало кто знает, насколько трагично сложилась их жизнь.

Познакомились будущие сценаристы еще в юности, будучи школьниками. Тогда они подготовили свой первый сценарий, а после стали лучшими друзьями и вместе поступили в вуз. Также вместе они решили пойти добровольцами на фронт во время войны, но защищать родину им так и не довелось.

Дело в том, что сначала их не брали из-за плохого зрения, а спустя три года все же разрешили пойти на фронт. Но забрали прямо из поезда, обвинив в подготовке покушения на Сталина. Как решили правоохранительные органы, Фрид и Дунский в компании других 11 студентов планировали убить генерального секретаря партии, выстрелив в его автомобиль из коммунальной квартиры.

Все участники процесса прекрасно понимали, что дело сфальсифицировано, однако не могли доказать свою невиновность. Следующие годы они провели в разных лагерях и вновь встретились только в 1956 году. Тяжелая судьба не заставила авторов разочароваться в стране и партии. Они воспринимали годы лагерей как очередной факт своей биографии и продолжали верить в строй.

Всю оставшуюся жизнь авторы работали вместе и сохранили дружбу, несмотря на творческие разногласия. Им удалось создать сценарии для множества работ, а большую часть времени они прожили в соседних квартирах в столице и не задумывались об эмиграции.