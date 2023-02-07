Удержать красоту любой ценой: от диеты 50-летних супермоделей оторопь берет

Звездные красотки готовы на многое, чтобы сохранить свою фигуру стройной. Особенно несладко приходится тем, кто теряет форму из-за возраста. Тогда в ход идут даже крайние меры.

Например, в свои 52 года немецкая модель Клаудия Шиффер придерживается такой диеты, от которой врачи хватаются за голову. В течение трех дней звезда не ограничивает себя только в чистой воде, а вот в остальном себя явно не балует.

Так, на завтрак блондинка съедает одно яйцо всмятку, на обед и полдник — 150 г нежирного творога и несладкий чай. Ужин, как и полагается, знаменитость отдает врагу. Между тем медики уверяют, что придерживаться такого рациона нельзя, поскольку в нем нет ни углеводов, ни клетчатки.

Не лучше со своим организмом поступает и 49-летняя Хайди Клум. Модель оказалась заядлой любительницей квашенной капусты, с помощью которой и держит себя в форме. Если телеведущей нужно за несколько дней сбросить порядка пяти кило, то она употребляет в пищу только этот продукт, чем, как уверяют врачи, устраивает для своего желудка настоящую проверку на прочность.