Удержалась с трудом: съемки «Спокойной ночи, малыши!» едва не обернулись бедой

Любимая детская телепередача «Спокойной ночи, малыши!» не всегда снималась в обычных студийных условиях. Иногда герои выходили на связь со зрителями из музея, цирка или даже просто с улицы, чтобы продемонстрировать необычные явления или показать возможности отдыха на каникулах. И в таком случае съемки превращались в настоящее экстремальное испытание.

Однажды зимой актеры, озвучивавшие кукол, вынуждены были сидеть прямо в снежной яме, рискуя получить обморожение. Не менее опасной выдалась и работа над выпусками на природе летом. Например, в случае съемок на озере актерам приходилось либо наполовину погружаться под воду, либо, напротив, принимать причудливые позы, полагаясь на свою гибкость, чтобы в эту самую воду не упасть.

Уже немолодую исполнительницу роли Каркуши Гертруду Суфимову заставили даже залезть на ветку дерева и сесть на ее край. Одной рукой она управляла куклой, а другой — с трудом цеплялась за листву, повиснув над озером. В тот день работа для актрисы едва не обернулась бедой.