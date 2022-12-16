Удар в спину от «любящей бабушки»: принц Гарри не смолчал о последних словах Елизаветы II

История Меган Маркл и принца Гарри обрастает новыми подробностями. Герцоги Сассекские пожелали вновь рассказать миру о том, что подвигло их сложить с себя полномочия членов королевской семьи и что за этим последовало.

После побега супругов из Букингемского дворца их отношения с монаршими особами испортились окончательно. Гарри перестал общаться с братом, принцем Уильямом, и отцом, ныне королем Великобритании Карлом III, и больше не мог поддерживать тесную связь с бабушкой Елизаветой II.

Дошло до того, что младший наследник монарха даже не сумел попрощаться с Ее Величеством: о смерти королевы он узнал в самолете по пути во дворец. Новость о том, что последний разговор между внуком и бабушкой не состоялся, потрясла британцев. Многие надеялись, что именно эта беседа положит конец семейным распрям. Между тем оказалось, что принц не раз пытался выйти на контакт с Елизаветой, но безуспешно.

В рамках документального сериала «Гарри и Меган» младший сын Дианы Спенсер не смолчал о последних словах «любящей бабушки» и о том, какой удар в спину получил от нее незадолго до кончины. Тогда Ее Величество пригласила оскандалившихся супругов в гости с ночевкой. Те приняли предложение, но впоследствии получили звонок от прислуги, заявившей, что встреча с монархом не состоится.

«Я позвонил ей и сказал: „Мне говорят, что ты занята“. Она ответила: „Да, я не знала об этом. Но мне сказали, что я занята всю неделю“. И я такой: „Вау“», — вспомнил герцог.

Впрочем, есть версия и о том, что встречу отменила не сама королева, а Уильям и Карл III, которые явно не хотели иметь дело с опальным родственником.