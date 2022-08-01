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Удар в спину: Медведева вскрыла предательство близких людей

1 августа 2022 15:10
Удар в спину: Медведева вскрыла предательство близких людей

Фигуристка вспомнила откровения ее друзей в интервью после Олимпиады 2018 года.

Олимпийские игры 2018 года хоть и запомнились триумфом России в женском одиночном катании, но для фанатов Евгении Медведевой они смешаны еще и с горечью разочарования. На льду фигуристка исполнила лучший номер в своей карьере, но уступила сопернице из российской команды — юной Алине Загитовой, буквально накануне вышедшей из юниоров во взрослый спорт. Загитова получила золото, а Медведева — лишь серебро. В прямом эфире она рыдала после оглашения результатов.

Сейчас Медведева спокойно относится к итогам Олимпиады. Но, по ее словам, в тот период она пережила еще и предательство близких людей, которое стало для нее ударом в спину. Пока спортсменка отказывалась ото всех комментариев об эмоциях после получения серебряной медали, некоторые ее близкие друзья охотно давали интервью прессе.

«Рассказывали, что я плакала, переживала», — вспомнила Евгения в шоу на YouTube-канале Forbes.

Фигуристка добавила, что такое поведение друзей ее сильно задело, ведь она не хотела обсуждений собственной персоны в СМИ. Кстати, ранее Медведева признавалась, что именно тогда, после Игр, с ней расстался и молодой человек.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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