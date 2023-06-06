Удар под дых: израильские власти приняли беспрецедентное решение по Пугачевой

Переехав в Израиль, Алла Пугачева столкнулась с суровой реальностью. На родине со звезды сдували пылинки, а в чужой стране до ее интересов никому нет дела.

Ходят слухи, что финансовое положение Примадонны заметно пошатнулось. И если звезда рассчитывала на помощь от израильского государства, то глубоко заблуждалась. Власти приняли беспрецедентное решение по Пугачевой. Такого удара под дых она вряд ли ожидала.

В России артистка продолжает получать пенсию в размере 55 тысяч рублей, поэтому на чужбине ей в подобных выплатах было отказано. Выходит, что знаменитость лишилась «кицват зикна», что составляет 800 долларов в месяц (около 49 000 рублей).

Утешением для Аллы Борисовны может стать лишь то, что после 75 лет она сможет бесплатно передвигаться на общественном транспорте. Хотя есть основания полагать, что такой льготой Пугачева вряд ли будет пользоваться так часто, как другие израильские пенсионеры.