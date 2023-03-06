Удар по самолюбию: гляньте, какой мужчина сбежал от Маргариты Тереховой (фото)

Маргарита Терехова считалась одной из самых красивых и эффектных актрис СССР. Стать ее партнером по съемочной площадке мечтал каждый артист, но бывали и исключения.

Когда Терехова только оканчивала Школу-студию при театре имени Моссовета, ей уже предложили роль в одном из спектаклей. Маргарите предстояло перевоплотиться в саму Клеопатру. Ее партнером был Ростислав Плятт, к тому моменту уже состоявшийся актер. Массовому зрителю он известен по роли пастора Шлага в картине «Семнадцать мгновений весны». В постановке «Цезарь и Клеопатра» ему предстояло сыграть Цезаря и автора.

Однако во время подготовки к спектаклю совершенно неожиданно возникли трудности. Дело в том, что Плятт стеснялся юной Тереховой, с которой он должен был сыграть любовь. Позже в своих мемуарах «Из первых уст» актриса рассказывала, что ей приходилось буквально умолять Ростислава Яновича поцеловать ее, ведь так положено по роли.

Плятт был неумолим. Он всячески избегал Терехову и каждый раз саботировал этот поцелуй, что задевало ее самолюбие. Однако позднее актеру все-таки пришлось смириться со своей «участью» ради искусства. Постановку ждал оглушительный успех, ведь в ней участвовали такие блистательные таланты.