Удар по репутации: россияне опешат, узнав, как Маликов поплатился за назойливую рекламу

Неаккуратный выбор рекламного продукта чуть не стоил Дмитрию Маликову карьеры и репутации. Неузнанным и «неопознанным» остаться не удалось. В назойливой рекламе шампуня от перхоти Маликов во все стороны тряс своими красивыми волосами.

Правда, по плечам артиста в ярком красивом костюме сыпалась хлопьями та самая перхоть, с которой был призван бороться шампунь. Поклонники этот ход ради денег не оценили. И образ кумира посыпался, как и пресловутая перхоть. Маликов, кстати, даже публично пытался объяснить народу: дескать, шампунь-то отличный.

Слушать никто не захотел. Артисту пришлось провести колоссальную работу по исправлению имиджа. И сделать работу над ошибками: новые рекламные контракты он выбирал уже гораздо более тщательно, даже если те сулили немалые деньги.