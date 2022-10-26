Удар по репутации Авербуха: происходящее на «Ледниковом периоде» вызвало оторопь

Не успел «Ледниковый период» вернуться в эфир, как грянул скандал. Одна из пар покинула шоу, и причина тому кроется вовсе не в низких оценках от судей.

Даня Милохин нанес сокрушительный удар по репутации продюсера проекта Ильи Авербуха. Блогер выступил в социальных сетях с важным заявлением, которое вызвало оторопь у публики.

«Я покинул шоу, потому что устал», — отметил музыкант.

Кроме того, Милохин поведал о том, как сильно любит шоу, всех его участников и свою партнершу Евгению Медведеву. Упомянул артист и Авербуха, однако подчеркнул, что все же не может идти наперекор своему сердцу, занимаясь тем, что не приносит ему никакого удовольствия.

Между тем известно, что Авербух приложил немало усилий для того, чтобы уговорить Даню снова принять участие в проекте. В прошлом году Милохин и Медведева были одной из самых ярких пар шоу, которая получала довольно высокие оценки судей и большой отклик от зрителей. Как показало время, такой успех ничего не значит для исполнителя, не пожелавшего львиную долю своего времени посвящать тренировкам. К слову, в Сети пишут, что блогер уже улетел в Дубай.

Медведева же, узнав о выходке своего партнера, поспешила отписаться от него в соцсетях. Ранее двукратная чемпионка мира говорила о том, что может участвовать в состязании только в паре с Милохиным, поскольку они «скатались» и идеально подходят друг другу по физическим параметрам. Теперь же спортсменке, судя по всему, придется покинуть шоу.