Удар откуда не ждала: тяжелобольную Заворотнюк унизили на всю страну

Из-за тяжелой болезни Анастасия Заворотнюк была вынуждена завершить актерскую карьеру. Однако, как оказалось, коллеги до сих пор с ужасом вспоминают выходки известной актрисы и ее капризный характер.

Артистку, которая вот уже не один год борется с глиобластомой, на всю страну унизил Александр Рогов. Стилист рассказал, что в период, когда знаменитость представляла шампунь Head & Shoulders, с ней сотрудничала Александра Федорова. Однако звездная брюнетка наотрез отказалась надевать вещи, отобранные для нее модельером. Заворотнюк не понравилось, что это была одежда из масс-маркета.

«Прекрасная няня» брезгливо заявила, что носит только люкс, поэтому Федоровой пришлось пойти на хитрость. Стилист перешила бирки на одежде, выдавая обычные марки за известные бренды. Но актриса ничего не поняла, и съемка состоялась.

«Как только звезда ниже уровнем, там будет пафос»,

— раскритиковал Анастасию Рогов в одном из выпусков YouTube-канала «Модный подкаст».

Между тем к заявлениям стилиста многие отнеслись негативно. В Сети пишут, что Рогов мог и не упоминать имени Заворотнюк, учитывая ее и без того незавидное положение.