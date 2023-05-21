Удар откуда не ждала: любимый человек предал Пугачеву в самый неподходящий момент

Не все поддержали решение Аллы Пугачевой покинуть обжитой замок в деревне Грязь и переехать вместе с семьей в Израиль. От звезды отвернулись даже те, от кого она ждала этого меньше всего.

Не успела нога знаменитости ступить на чужбину, как в концертном зале «Октябрьский» был снят ее портрет, провисевший в здании многие годы. Избавиться от него поспешила Эмма Лавринович, прежде считавшаяся близкой подругой Примадонны отечественной эстрады.

Директор учреждения занималась организацией выступлений певицы и старалась поддерживать с ней близкие отношения. Исполнительницу Лавринович называла кровинушкой и родным человеком. Но после отъезда Аллы Борисовны тут же забыла о «родстве».