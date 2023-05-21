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Удар откуда не ждала: любимый человек предал Пугачеву в самый неподходящий момент

21 мая 2023 08:45
Удар откуда не ждала: любимый человек предал Пугачеву в самый неподходящий момент

Примадонна получила нож в спину.

Не все поддержали решение Аллы Пугачевой покинуть обжитой замок в деревне Грязь и переехать вместе с семьей в Израиль. От звезды отвернулись даже те, от кого она ждала этого меньше всего.

Не успела нога знаменитости ступить на чужбину, как в концертном зале «Октябрьский» был снят ее портрет, провисевший в здании многие годы. Избавиться от него поспешила Эмма Лавринович, прежде считавшаяся близкой подругой Примадонны отечественной эстрады.

Директор учреждения занималась организацией выступлений певицы и старалась поддерживать с ней близкие отношения. Исполнительницу Лавринович называла кровинушкой и родным человеком. Но после отъезда Аллы Борисовны тут же забыла о «родстве».

«Как запахло керосином, подсуетилась», — раскрыла правду о предательстве Эммы журналистка Алена Жигалова в новом выпуске на своем YouTube-канале «Алена, блин!».

Фото: Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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