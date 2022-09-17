Удар, которого не ждали: что на самом деле разрушило культовую «Санта-Барбару»

Мыльная опера «Санта-Барбара» выходила на экраны в течение девяти лет. Многие поклонники были уверены, что проект вряд ли когда-то закончится, а сценаристы всегда будут радовать их интригами. Однако судьба шоу оказалась совершенно иной.

За время существования сериала зрители могли наблюдать за множеством ярких героев. Но одной из самых любимых для них всегда оставалась Иден Кэпвелл в исполнении Марси Уокер. Поклонники внимательно следили за ее выдуманной жизнью и буквально завалили студию письмами после резонансной сцены изнасилования. Со временем Иден стала своеобразным символом мыльной оперы.

И именно уход Уокер из шоу, как пишет «Экспресс газета », стал главным поводом для закрытия. После того как ее персонаж перестал появляться в эпизодах, зрители потеряли интерес к происходящему. Даже самые захватывающие интриги не могли заставить их включать телевизор в привычное время, поэтому спустя два года «Санта-Барбара» окончательно закрылась.