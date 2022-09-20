Удар каблуком по голове забыт: Маликов связался с бывшей возлюбленной

Дмитрий Маликов в свое время закрутил служебный роман и увлекся бэк-вокалисткой Натальей Ветлицкой. Правда, продлиться долго этой истории любви было не суждено.

В те годы музыкант пользовался огромной популярностью — собрать стадион в любом городе для Маликова не было проблемой. Неудивительно, что вокруг артиста всегда находились толпы влюбленных в него фанаток. Многие ошибочно полагали, что это та самая причина, по которой через два года влюбленные расстались. Результатом их разрыва стала написанная Дмитрием песня «Душа». Именно она и связала звезд вновь.

Прошлой осенью Ветлицкая набрала номер телефона Дмитрия, чтобы попросить у него разрешение исполнить посвященную ей композицию. Маликов жадничать не стал. Музыкант отпустил былые обиды, позабыв в том числе и о том, как однажды Наталья в разгар ссоры ударила его каблуком по голове.

К слову, именно эта выходка певицы и стала последней каплей. Чаша терпения родителей Маликова переполнилась, и они выступили против связи сына с Ветлицкой.