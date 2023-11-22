Удар для Винер: иностранцы придумали новые странные правила для российских гимнасток

Последние месяцы отечественные спортсмены сталкиваются с многочисленными ограничениями на мировых соревнованиях. Все больше федераций запрещают им участвовать под флагом родной страны и как-либо обозначать национальную принадлежность. А не так давно Международная федерация гимнастики шокировала публику своими новыми требования.

Так, для участия в соревнованиях со следующего года гимнастам нужно соблюсти следующие правила. Им необходимо подать специальную заявку в FIG, которую будут рассматривать в течение 30 дней. Помимо этого, эксперты должны будут провести независимый допинг-тест. И обе заявки спортсмены оплачивают самостоятельно.

При этом, если федерация одобрит гимнаста, то это не означает, что он все же сможет принять участие в соревнованиях. Организаторы непосредственных первенств сами определяют, готовы ли пригласить того или иного атлета. И представители FIG не будут нести ответственность за их решение.

Помимо этого, спортсменам нельзя никак указывать свою национальную принадлежность. Нейтральными должны быть наряд, музыка и даже в социальных сетях нельзя упоминать эту тему.

Поклонники отечественного спорта были шокированы новыми требованиями чиновников. Ирина Винер, которая возглавляет федерацию гимнастики в стране, ограничилась лишь цитатой, намекнув, что не готова потворствовать таким строгим правилам.