Удар для Кончаловского: с Высоцкой случилась беда прямо на сцене театра
Артистка еще не сталкивалась с подобной ситуацией.
Юлия Высоцкая участвовала во многих постановках своего мужа Андрея Кончаловского и снималась в его фильмах. Артистка регулярно появляется на театральной сцене, но недавний ее спектакль заставил поклонников переживать за состояние знаменитости.
Как призналась Высоцкая в своих социальных сетях, она играла совершенно без голоса в постановке «Супружеская жизнь. Перестройка». Она нередко выходила на сцену во время болезни или после незначительных травм. Но подобный опыт стал первым в ее карьере.
«Я в разных ситуациях играла, но вот когда совсем нет голоса, когда вместо интонации скрип, — впервые», — рассказала артистка в блоге.
При этом знаменитость не в первый раз сталкивается с проблемами со здоровьем. Как заметили внимательные поклонники, Высоцкая все чаще рассказывает о своих болезнях, заставляя фанатов переживать о ее состоянии.
«Вам нужно заботиться о себе», — считают заботливые поклонники.