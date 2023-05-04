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Удар для Кончаловского: с Высоцкой случилась беда прямо на сцене театра

4 мая 2023 14:45
Удар для Кончаловского: с Высоцкой случилась беда прямо на сцене театра

Артистка еще не сталкивалась с подобной ситуацией.

Юлия Высоцкая участвовала во многих постановках своего мужа Андрея Кончаловского и снималась в его фильмах. Артистка регулярно появляется на театральной сцене, но недавний ее спектакль заставил поклонников переживать за состояние знаменитости.

Как призналась Высоцкая в своих социальных сетях, она играла совершенно без голоса в постановке «Супружеская жизнь. Перестройка». Она нередко выходила на сцену во время болезни или после незначительных травм. Но подобный опыт стал первым в ее карьере.

«Я в разных ситуациях играла, но вот когда совсем нет голоса, когда вместо интонации скрип, — впервые», — рассказала артистка в блоге.

При этом знаменитость не в первый раз сталкивается с проблемами со здоровьем. Как заметили внимательные поклонники, Высоцкая все чаще рассказывает о своих болезнях, заставляя фанатов переживать о ее состоянии.

«Вам нужно заботиться о себе», — считают заботливые поклонники.

Фото: Global Look Press
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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