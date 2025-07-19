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«Удалось ввести зрителей в заблуждение»: Кожевникова впервые призналась, почему решила вернуться в «Универ» 15 лет спустя

19 июля 2025 22:40
«Удалось ввести зрителей в заблуждение»: Кожевникова впервые призналась, почему решила вернуться в «Универ» 15 лет спустя

Актриса до сих пор за многое благодарна Аллочке Гришко. 

Ситком «Универ: 15 лет спустя» станет настоящим подарком для всех фанатов легендарного сериала. И, в первую очередь, потому что Мария Кожевникова вновь согласилась надеть «платье Аллочки Гришко». В интервью «Киноафише» актриса откровенно рассказала, почему изменила свое решение.

По словам Кожевниковой, все эти годы зрители не переставали просить ее вернуться, но сама она считала, что выросла из этого образа. Решающим моментом стал прошлый сезон проекта, где мелькнула ее фотография, хотя тогда она еще не дала согласия.

«Удалось ввести зрителей в заблуждение»: Кожевникова впервые призналась, почему решила вернуться в «Универ» 15 лет спустя

«Я долго вела переговоры, все взвешивала. Можно сказать, что даже устроила своеобразный опрос среди своих близких и знакомых — а стоит ли возвращаться. И не было ни одного человека, который бы ответил отрицательно. Я решила, что это знак».

Причем сыграть Аллу изначально для актрисы было непросто — уж слишком разные люди. Чтобы вжиться в роль, Кожевникова наблюдала за девушками в ресторанах, подмечала их манеры и привычки, вплоть до того, как они демонстративно выкладывают на стол телефон.

«Удалось ввести зрителей в заблуждение»: Кожевникова впервые призналась, почему решила вернуться в «Универ» 15 лет спустя

«Тот факт, что Алла в итоге получилась — это признание меня как хорошей актрисы, не буду скромничать. Мне удалось ввести зрителей в заблуждение, ведь все поверили, что я просто играла саму себя, думали, что я и в жизни такая легкомысленная».

Из «Универа» актриса ушла, когда поняла, что больше не может отдавать проекту столько времени и сил — 2,5 года, 6 дней в неделю по 12 часов. Зато сейчас Мария признается, что вернулась потому, что соскучилась по персонажу и хочет подарить зрителям повод улыбнуться и вспомнить молодость.

Ранее мы писали: Теперь официально: в перезапуск «Клиники» вернутся почти все «старички», но фанаты уже «хоронят» сериал

Фото: Кадр из сериала «Универ»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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