Удалось повернуть время вспять: дочь Эллочки-людоедки заставит вздрогнуть (фото)

Елена Шанина долгие годы скрывала свою связь с Александром Збруевым. Возлюбленный артистки был женат. Тем не менее это не помешало паре обзавестись общим ребенком. В 1992 году на свет появилась Татьяна.

Из семьи артист так и не ушел, но от незаконнорожденной наследницы не отказался и дал ей свою фамилию. Звездная наследница давно выросла и начала свой путь в творческой профессии, решив продолжить дело любимых родителей.

Между тем многие удивляются тому, как сильно Татьяна похожа на свою знаменитую мать. Эллочке-людоедке словно удалось повернуть время вспять, явив миру свою полную копию.

Сегодня Збруева служит в «Ленкоме» и мечтает сыграть большую и значимую роль в кино. Что же касается личной жизни знаменитости, то о ней ничего не известно. Эту тему дочь Шаниной всячески избегает как в интервью, так и в социальных сетях.