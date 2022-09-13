Удалось лишь один раз: требующего блата Мягкова поставили на место одним поступком

Андрей Мягков известен зрителю своими ролями в «Иронии судьбы» и в других популярных лентах. За годы работы он сумел построить яркую карьеру. При этом, как оказалось, артист всячески старался продвинуть и свою супругу, шантажируя режиссеров, которые предлагали ему роли.

Например, именно он должен был играть в комедии «Большая перемена». Но, когда артиста позвали в фильм, он заявил, что будет сниматься лишь вместе со своей женой Анастасией Вознесенской. Подобный ультиматум не понравился Алексею Кореневу, потому он пригласил в фильм другого артиста.

Продвинуть Вознесенскую Мягкову удалось лишь однажды. Когда Рязанов предложил ему роль в «Гараже», он в привычной манере заявил, что работать будет только со своей женой. Режиссера такое условие устроило, только он дал артистке весьма «говорящую» роль. В прославленном фильме Вознесенская стала «блатной» директрисой рынка.

Таким образом Рязанов со свойственным ему чувством юмора намекнул Мягкову на то, что его методы неприемлемы. Артист сразу же понял послание режиссера и больше не настаивал на участии супруги в фильмах.