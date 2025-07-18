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Удалили и забыли: одну из главных ошибок «Игры престолов» «Дом дракона» рискует повторить уже в третьем сезоне

18 июля 2025 10:52
Удалили и забыли: одну из главных ошибок «Игры престолов» «Дом дракона» рискует повторить уже в третьем сезоне

И в таком случае спин-офф уже ничто не спасет.

В «Игре престолов» было много упущенных шансов, но один из них особенно досаден. Речь о вырезанной сцене с Тайвином Ланнистером и Великим мейстером Пицелем, показанной на Comic-Con ещё в 2013-м. В ней Пицель умоляет вернуть ему должность, и Тайвин буквально заставляет его сбросить маску.

Мейстер, всегда изображавший дряхлого старика, внезапно выпрямляется и говорит как совершенно иной человек.

Момент длится считаные секунды, но это одна из тех крошечных деталей, которые полностью меняют восприятие персонажа. Без неё Пицель остался в памяти жалким приспешником, а не хитрым выживающим игроком. И именно такие мелочи «Игра престолов» стала терять ближе к финалу, превращая тонко прописанную политическую драму в грубый экшн.

И вот тревожный звоночек: в большинстве интервью создатели «Дома дракона» намекают, что в 3 сезоне нас ждет едва ли не безостановочный экшен, и если спин-офф пойдет по пути оригинала — жертвуя нюансами ради темпа — зрители явно потеряют многое.

Мир Мартина держится на двусмысленности, личных мотивах, намёках и недосказанностях. Но вырезая сцены вроде той, где раскрывается настоящая суть Пицеля, шоураннеры как бы говорят: «Сложность необязательна».

На деле же — обязательна. Без неё и герои, и зрительский интерес теряют объём. А ведь именно из таких второстепенных сцен рождалась атмосфера интриг и предательств, за которую мы и полюбили Вестерос.

Ранее мы писали: 2 сезон «Дома дракона» установил позорный антирекорд франшизы: даже провальный финал «Игры престолов» не пал так низко

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Игра престолов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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