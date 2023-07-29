Удачные дни для земных знаков Зодиака на август 2023: Фортуна на вашей стороне

Последний месяц лета все ближе, а значит, пора планировать важные и ответственные встречи и мероприятия на этот период. Чтобы не прогадать и сделать правильный выбор, астрологи рекомендуют прислушаться к советам звезд. Эксперты рассказали, какие даты будут самыми удачными для представителей земной стихии - в календаре им стоит обвести их красным маркером.

Телец

Первая декада месяца будет особенно благоприятной для представителей земной стихии. Наступает время, когда все предыдущие заслуги Тельца на работе наконец будут оценены по достоинству. 6 и 7 августа он получит немало похвал от руководства в свой адрес. Повышение по карьерной лестнице не заставит себя долго ждать.

Еще одна “везучая” дата для Тельца - 18 августа.

По словам астрологов, в этот день Фортуна преподнесет уроженцам знака подарки в одной из самых важных жизненных сфер - любовной. Одинокие Тельцы могут рассчитывать на судьбоносную встречу, а те, кто уже находится в долговременных отношениях - на предложение руки и сердца.

Дева

Удачные дни для Девы сконцентрировались в самом конце месяца. Согласно прогнозам звезд, 19 августа принесет представителям земной стихии полезное знакомство. На работе предложат проект, который поначалу покажется сложным, но впоследствии станет понятно - с его помощью удастся раскрыть свой потенциал.

А еще - получить солидную премию.

23 и 24 августа идеально подойдут для таких важных мероприятий, как свадьба или переезд на новое место жительства. В целом, любые перемены, намеченные на эти даты, будут благоприятными и легкими. Крупные приобретения вроде автомобиля или квартиры также стоит запланировать на эти дни, звезды обещают свое покровительство.

Козерог

В самом начале месяца судьба улыбнется тем представителям земного знака, которые сосредоточены на карьере. В последнее время авторитет Козерога в коллективе заметно возрос, что не укрылось от внимания руководства. Поэтому 8 августа стоит ожидать очередного шага вверх по карьерной лестнице, значительного и долгожданного.

В середине августа, 15 числа, самое удачное время для романтической поездки.

Как, впрочем, для любых совместных планов со второй половинкой. А 26 августа Козерогов ожидает денежный поток. Неожиданное денежное поступление порадует представителей земной стихии - возможно, это будет премия на работе или возвращение старого долга.