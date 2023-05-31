«Удачно» вышла замуж: Надежду Ангарскую из Comedy Woman не узнать

На российском телевидении юмористические коллективы чаще всего состоят из мужчин. Поэтому появление шоу Comedy Woman в эфире стало настоящим прорывом, а сама передача быстро полюбилась зрителям.

Одной из ярких участниц популярного проекта стала Надежда Ангарская. Наравне с Екатериной Скулкиной она поражала публику не только пышными формами, но и прекрасным шутками. Впрочем, в личной жизни светловолосой красавицы все было не так весело. Она вышла замуж за иностранца, с которым познакомилась в Сети. К сожалению, избранник оказался очень ревнив и агрессивен. У пары родился сын, но брак оказался неудачным и вскоре развалился.

Юмористка тяжело переживала развод и долго плакала. После расставания Надежда похудела почти на 50 килограммов, и ее мягкие черты лица изменились до неузнаваемости. Морщины красавицы стали заметнее, а ее взгляд теперь кажется уставшим. Стоит лишь надеяться, что новый молодой супруг и рождение второго сына помогут артистке обрести счастье.