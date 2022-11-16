Удача на их стороне: всего 5 знакам Зодиака всегда везет в лотереях

К азартным развлечениям отношение у людей неоднозначное. Кто-то презирает лотереи и другие игры, где главным призом являются деньги - мол, все это легкий заработок, который все равно не принесет счастья. Кто-то, напротив, обожает испытывать судьбу и получать за свое везение прибыль. По словам астрологов, чаще всего джек-пот срывают определенные знаки зодиака - видимо, при рождении они получили от Фортуны особый дар выигрывать.

Телец

Представители земного знака у Фортуны на особом счету - ведь они, как правило, вовсе не ждут от нее милостей, а упорно работают и добиваются больших успехов своими силами.

Такое трудолюбие высшим силам по нраву.

В награду за свою целеустремленность Тельцы нередко получают от судьбы щедрые подарки - уж если они купят лотерейный билет, то он непременно окажется выигрышным.

Близнецы

Пожалуй, самый везучий знак в зодиакальном круге. Даже если Близнецы не ищут никакой выгоды, она непременно найдет их сама. Уверенные в себе, харизматичные, относящиеся к жизни с долей иронии, представители воздушной стихии являются главными любимчиками Фортуны.

Она постоянно подкидывает им сюрпризы в виде неожиданных выигрышей или других приятных бонусов.

Рак

Уроженцы водного знака наделены необыкновенной интуицией. Поэтому, если они принимают участие в лотереях или других азартных играх, чутье обязательно подскажет им нужную комбинацию цифр.

Кроме того, шестое чувство подсказывает Ракам, как правильно распорядиться выигранными деньгами - они не растратят их, а сделают инвестиции и в итоге дополнительно приумножат свое богатство.

Скорпион

Несмотря на внешнюю сдержанность и холодность, Скорпионы - люди очень азартные. Время от времени они не прочь купить лотерейный билет или сыграть в карты на деньги со своими приятелями.

Так же, как и Раки - их соседи по водной стихии, Скорпионы от природы наделены мощным шестым чувством.

Оно подсказывает им, какую ставку лучше сделать и как с выгодой распорядиться своим выигрышем.

Стрелец

“Кто-то теряет, а кто-то находит”, - поется в известной советской песне. Стрельцы - как раз из тех людей, в руки которых постоянно идут ценные находки и крупная прибыль. Представители огненного знака нередко замечают, что стоит им о чем-нибудь подумать, как их желание тут же исполняется, словно по взмаху волшебной палочки.