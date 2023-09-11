Учится в спецшколе со странными детьми: Орбакайте раскрыла правду о жизни дочери в США

Клавдия, дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова, родилась весной 2012 года. Девочка вместе с родителями живет в США и ходит в одну из местных школ. И не так давно певица раскрыла неожиданные подробности учебного заведения.

Как оказалось, для Клавдии родители выбрали спецшколу. Там она смогла выучить английский и испанский языки, а с родными разговаривает на русском. Окружение же и одноклассники смущают прославленную певицу. Как рассказала Орбакайте порталу «Домашний очаг », все дети в классе ее дочери стараются выглядеть одинаково. Они предпочитают одинаковый стиль в одежде и совсем не ухаживают за собой.

«У всех распущенные волосы, прямой пробор, одинаковая длина. Они одинаково одеты: кеды, легинсы, худи, куртки, рюкзаки. Просто инкубатор», — пожаловалась Орбакайте.

При этом случаются в школе и конфликты. Но родители Клавдии стараются уберечь дочь от травмирующих ситуаций и всегда переводят эти ссоры в шутку.