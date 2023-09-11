Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Учится в спецшколе со странными детьми: Орбакайте раскрыла правду о жизни дочери в США

Учится в спецшколе со странными детьми: Орбакайте раскрыла правду о жизни дочери в США

11 сентября 2023 06:00
Учится в спецшколе со странными детьми: Орбакайте раскрыла правду о жизни дочери в США

Совсем скоро Клавдия пойдет в пятый класс.

Клавдия, дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова, родилась весной 2012 года. Девочка вместе с родителями живет в США и ходит в одну из местных школ. И не так давно певица раскрыла неожиданные подробности учебного заведения.

Как оказалось, для Клавдии родители выбрали спецшколу. Там она смогла выучить английский и испанский языки, а с родными разговаривает на русском. Окружение же и одноклассники смущают прославленную певицу. Как рассказала Орбакайте порталу «Домашний очаг», все дети в классе ее дочери стараются выглядеть одинаково. Они предпочитают одинаковый стиль в одежде и совсем не ухаживают за собой.

«У всех распущенные волосы, прямой пробор, одинаковая длина. Они одинаково одеты: кеды, легинсы, худи, куртки, рюкзаки. Просто инкубатор», — пожаловалась Орбакайте.

При этом случаются в школе и конфликты. Но родители Клавдии стараются уберечь дочь от травмирующих ситуаций и всегда переводят эти ссоры в шутку.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше