Учится в необычной школе, папу почти не видит: каким растет сын Стаса Пьехи (фото)

Стас Пьеха не принимает активного участия в воспитании единственного сына Пети. Мальчик живет вместе с матерью Натальей Горчаковой и не привык к интересу со стороны звездного отца.

В этом году правнук Эдиты Пьехи пошел уже в третий класс. Учится он не в обычной школе, а православной. Как пишет «Комсомольская правда» , решение об этом певец и его экс-возлюбленная принимали совместно.

На праздничной линейке по случаю начала нового учебного года девятилетний Петя папу не ждал. Он знает, что у его отца слишком плотный рабочий график, поэтому приехать в Санкт-Петербург он точно не сможет.

В любом случае парень не унывает. Горчакова рассказала журналистам, что он растет непоседой, но, несмотря на это, остается прилежным учеником. Все лето школьник усердно занимался, выполняя задания, которые учителя дали на каникулы. Например, Петя много читал и заполнял дневник впечатлений.