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«Учитель тоже человек»: 3 важных проекта про школу, экзамены и выгорание — советует опытный преподаватель

19 июля 2025 08:56
«Учитель тоже человек»: 3 важных проекта про школу, экзамены и выгорание — советует опытный преподаватель

Летом стоит готовить не только сани, но и свою психику к предстоящему учебному году.

Середина лета кажется не самым подходящим временем для размышлений о школе. Но так или иначе сентябрь не за горами, и подготовка к нему — особенно важный этап.

Это касается и детей, особенно тех, которые переходят в новый класс или поступают в вуз, и родителей, тревожащихся за их адаптацию, и даже учителей, которые, несмотря на летний отдых, чувствуют накопившуюся усталость.

Чтобы разобраться, как кино может помочь переосмыслить школьные реалии, мы поговорили с Татьяной Иванцовой — основателем школы «ОГО-ЕГЭ», репетитором по математике и информатике. В этой подборке — три важных фильма о школе, которые говорят о том, о чём часто умалчивают.

«Класс коррекции» (2014)

«Учитель тоже человек»: 3 важных проекта про школу, экзамены и выгорание — советует опытный преподаватель

Сюжет: После долгих лет учебы на дому Лена Чехова, девочка в инвалидной коляске, переходи в коррекционный класс, где учатся дети с особенностями развития. В этом классе она не только встречает первую любовь, но и впервые узнает, насколько жестоким может быть мир за стенами родного дома.

«Это тяжёлый, но честный фильм. Он показывает, что школа — место, где не всегда ребенка могут защитить. И дело даже не в злобе, а в страхе, безразличии или просто отсутствии поддержки.

Я видела, как детей с особенностями “обходили” стороной, и знаю, насколько важно, чтобы у каждого ребёнка был свой взрослый, который не боится быть на его стороне», — подчеркнула специалист.

«Училка» (2015)

«Учитель тоже человек»: 3 важных проекта про школу, экзамены и выгорание — советует опытный преподаватель

Сюжет: В центре истории — учительница истории Алла Николаевна. Разочаровавшись в учениках и образовательной системе, она берет свой 11 «А» класс в заложники с помощью пистолета, принесенного одним из учеников. Она пытается преподать им нравственный урок, но ситуация выходит из-под контроля, и она сама становится заложницей обстоятельств.

«Это очень красочная метафора выгорания. Учителя часто вкладываются в свое дело всей душой и выдыхаются, потому что берут на себя больше, чем могут вынести.

Я рада, что эта тема скрыто проходит через весь фильм. В целом, существует очень много фраз, которые начинаются с "учитель должен", но ни одной, которая напоминает нам, что учитель тоже человек», — отметила эксперт.

«Школа» (2010)

«Учитель тоже человек»: 3 важных проекта про школу, экзамены и выгорание — советует опытный преподаватель

Сюжет: Громкий и спорный сериал о московской школе, снятый в псевдодокументальной манере. Здесь есть всё: драки, курение, травля, нецензурная лексика.

«Этот сериал словно срез эпохи. Сейчас многое изменилось. Но суть осталась той же. Подростки всё так же ищут, кому можно доверять, а школа не всегда даёт тот контакт, который необходим детям.

И я считаю, что за “грубостью” этого сериала стоит боль, которую тогда просто не умели проговаривать», — отметила Иванцова.

Итог

На первый взгляд может показаться, что все три фильма — истории о подростках: их проблемах, мечтах и взрослении. Но на самом деле они и про взрослых, которые находятся рядом.

Про родителей, чья поддержка порой превращается в давление, про учителей, балансирующих между строгостью и пониманием, и про всех, кто так или иначе влияет на формирование молодых людей. Эти фильмы заставляют задуматься: а не становимся ли мы иногда частью системы, которая ломает, а не помогает?

«Я смотрю эти фильмы как преподаватель, но пишу этот текст как человек, который каждый день держит кулаки за своих учеников, нервно ходит по квартире в день их экзаменов и проживает с ними каждую победу и поражение.

Как тот, кто верит, что у каждого ребёнка есть силы справиться с любыми трудностями — если рядом окажутся люди, готовые их поддержать», — заключила эксперт.

Ранее мы писали: Киноребус для выросших в СССР: угадайте, какие 5 фильмов зашифрованы на картинках (тест)

Фото: Кадры из фильмов «Класс коррекции» (2014), «Училка» (2015), из сериала «Школа»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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