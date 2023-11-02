Учит детей плохому: итальянцы обомлели, услышав песню «Мы бандито-гангстерито»

Поклонники не остались в восторге от безобидной песенки.

Мультфильм «Приключения капитана Врунгеля» советские зрители увидели в 1980 году. Публика всех возрастов осталась в восторге от многосерийной картины, отмечая ее остроумный сюжет и необычный стиль анимации. При этом иностранные зрители, как оказалось, были шокированы лентой.

Так, больше всего публику поразила песня, которую в кадре исполняют преступники Джулико и Де Ля Воро. Композиция «Мы бандито-гангстерито» поразила зрителей из Италии своим текстом, ведь звучит она в детском мультфильме.

«Отличное начало. Учит детей хорошему», — смеются зрители в видео YouTube-канала «Итальянцы by Kuzno».

Помимо этого, зрители отметили, что слова песни совершенно не похожи на итальянский язык. Имитация, которую придумал автор слов Ефим Чеповецкий, далека от настоящих итальянских слов и даже не выглядит как пародия.