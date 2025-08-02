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«Учишься балету, Поттер?» — а ведь Малфой действительно хотел сблизиться с Гарри: и причина не так уж однозначна

2 августа 2025 13:46
«Учишься балету, Поттер?» — а ведь Малфой действительно хотел сблизиться с Гарри: и причина не так уж однозначна

Малфой — не тот, кто просто так тянется к людям. Но Гарри стал исключением.

На фоне вечных ссор, заклинаний наперегонки и высокомерных насмешек может показаться, что Драко Малфой и Гарри Поттер были рождены, чтобы ненавидеть друг друга. Но если вспомнить первые книги и фильмы, становится ясно: все начиналось вовсе не с вражды. Слизеринец, по сути, всю жизнь готовился к этой встрече — и у него были на то причины.

Зачатки дружбы (или все-таки вражды?)

Первое знакомство Гарри и Малфоя произошло в Косом переулке. Казалось бы, обычная случайная встреча — оба будущие первокурсники, и все могло начаться с нейтрального разговора. Но Малфой сразу же начал расспрашивать Гарри о его родителях — ведь он был убежденным сторонником чистоты крови. Его манера общения показалась Гарри высокомерной и даже снисходительной.

В поезде ситуация повторилась. Драко снова попытался заговорить с Гарри и завязать дружбу — в духе «ты парень не промах, держись с правильными людьми». Все испортило его отношение к Рону: Малфой презирал семью Уизли за то, что они общаются с маглами. Гарри это совсем не понравилось.

В фильме этот момент показан особенно ярко: Гарри словно делает судьбоносный выбор — не жать протянутую руку Малфоя. Так потенциальная дружба не просто не сложилась — она превратилась в многолетнюю вражду с подколами в стиле «Учишься балету, Поттер?!». Кто знает, если бы Драко вел себя сдержаннее, может, и Гарри оказался бы на Слизерине.

«Учишься балету, Поттер?» — а ведь Малфой действительно хотел сблизиться с Гарри: и причина не так уж однозначна

Почему Малфой так хотел подружиться с Гарри?

Судьба Малфоя во многом трагична — его воспитывали последователи Волан-де-Морта и вложили в него столько злобы, что он просто не мог быть другим. В семье постоянно говорили о Гарри Поттере, и для Драко завязать с ним дружбу было не просто желанием, а знаком особого статуса и почета.

К тому же ходили слухи, что мальчик, который выжил, может стать новым Темным Лордом. Малфой мечтал оказаться рядом с таким могущественным волшебником, стать частью его окружения и, конечно, укрепить свое влияние. Для Драко это был способ не просто заявить о себе, а обеспечить себе достойное место в волшебном мире.

«Учишься балету, Поттер?» — а ведь Малфой действительно хотел сблизиться с Гарри: и причина не так уж однозначна

Интересно представить: что если бы Гарри принял руку дружбы от Драко? Возможно, это стало бы началом совсем другой истории — где Малфой перестал бы быть антигероем, ведь Гарри увидел бы в нем что-то большее.

В самом Драко, несмотря на давление семьи, были хорошие качества. Он не был полностью слеп к миру вне Слизерина — просто не знал, как выйти за рамки установок родителей и окружения. Возможно, дружба с Гарри помогла бы ему сделать этот шаг раньше.

Гарри Поттер давно стал легендой, но его скоро могут сместить с трона. «Ван Пис» уже на подходе, чтобы переписать историю. Мангака Эйитиро Ода — восьмой самый продаваемый автор художественной литературы в мире — готов побить уникальный рекорд серии о волшебнике.

Фото: Кадры из фильмов «Гарри Поттер и философский камень» (2001), «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004), «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» (2011)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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