Ученый ростом 218 см: чего народ не знал о единственном сыне Анны Герман

Он очень устал от внимания журналистов и просит оставить его в покое.

Анну Герман любят не только у нас, но и на ее родине, в Польше. Там сейчас живет и ее единственный сын — Збигнев Тухольский-младший.

Певица умерла, когда мальчику едва исполнилось 7 лет, и Збышек (как звала его Анна Герман) остался с отцом. Именно от него он получил технический склад ума. С возрастом Збигнев увлекся железными дорогами и в конце концов защитил докторскую диссертацию на эту тему.

Теперь он считается одним из лучших экспертов Польши по вопросам железнодорожного транспорта, регулярно участвует в различных симпозиумах и конференциях. А в 2016 году его заслуги оценила и Польская академия наук, вручив ему памятную медаль

Сам же Збигнев мечтает только об одном — избавиться от назойливого внимания журналистов. Они считают его исключительно сыном великой певицы, в то время как Тухольский хочет быть известен благодаря своей научной деятельности. И его можно понять, ведь он давно заслужил выйти из тени своей мамы.

Кстати, песни Анны Герман он никогда не слушает: они мгновенно вызывают у него душевное расстройство и плохие воспоминания.