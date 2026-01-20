Ученый нашел серьезную дыру в сюжете «Марсианина»: завязка фильма с участием NASA — псевдонаучный бред

В реальности история пошла бы совсем по другому сценарию.

Фильм «Марсианин» считают одним из самых «умных» фантастических проектов последних лет. Герой Мэтта Деймона выращивает картошку, считает калории и буквально выживает за счет науки. Но именно с наукой у картины есть проблема — и на нее указал человек, который в теме действительно разбирается (получше сценаристов).

Профессор Университета Джорджа Вашингтона Джон Логсдон разобрал ключевой эпизод фильма и указал на ошибку. А ведь без него весь сюжет просто не запускается.

Ураган, которого не могло быть

Все начинается с песчаной бури. Именно она заставляет экипаж НАСА срочно эвакуироваться и оставить Марка Уотни на Марсе, считая его погибшим. По словам Логсдона, в реальности такая сцена невозможна.

Атмосфера Марса слишком разреженная. Даже если ветер разгонится до огромных скоростей, человек почувствует его максимум как слабый толчок. Ни о каком валящем с ног урагане речи быть не может — он просто не способен снести антенны и опрокинуть оборудование так, как это показано в фильме.

Проще говоря, причина, из-за которой герой остается один на планете, с научной точки зрения не работает.

Как люди должны двигаться по Марсу

Есть и менее заметные, но показательные моменты. Логсдон обратил внимание на то, как персонажи ходят по поверхности планеты. В фильме они шагают почти как на Земле, хотя гравитация Марса значительно ниже.

В таких условиях движение выглядело бы иначе: больше прыжков, меньше устойчивости. Это не ломает сюжет целиком, но добавляет ощущение, что физика в кадре подстроена под удобство съемок, а не под реальность.

Радиация — самая неприятная часть

Самое жесткое замечание касается радиации. Марс практически не защищен от космического излучения, и длительное пребывание на поверхности — огромный риск для здоровья.

По расчетам ученого, даже если бы Уотни удалось вернуться на Землю, последствия могли бы догнать его очень быстро.

Ботаник мог серьезно заболеть, и если бы он и вернулся домой, то умер был от рака через год.

При этом профессор не называет фильм провальным. Картина Ридли Скотта отлично справляется с задачей развлечь и заинтересовать зрителя наукой, пусть и с упрощениями.

История прежде всего про выживание, оптимизм и человеческое упрямство. Просто в ее основе лежит допущение, без которого кино не случилось бы вовсе.

